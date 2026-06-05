Körfez Gençlerbirliği'nden Milli Başarı - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği'nden Milli Başarı

Körfez Gençlerbirliği\'nden Milli Başarı
05.06.2026 16:19
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Körfez Gençlerbirliği'nin yüzücüleri, Marmaris'te milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri Poyraz Kaan Kaya ve Dersu Senem Altundağ, Muğla Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde derece elde ederek milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 2-5 Haziran tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris İlçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve 11-12-13 Yaş Gelişim Grubu Milli Takım Seçme Yaz Yarışmaları yapıldı. Yarışlara katılan Körfez Gençlerbirliği SK sporcularından Poyraz Kaan Kaya ve Dersu Senem Altundağ, milli takım kotasını geçerek Türkiye'yi yurt dışında milli mayoyla temsil etme hakkı kazandı. Türkiye genelinden 26 il 66 kulüpten 644 yüzücünün katılımı ile yapılan yarış, milli takım seçme müsabakalarına 5 sporcu ve 3 antrenör ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yarışlardan milli gururla döndü. Körfez ekibinden Poyraz Kaan Kaya, 11 yaş bin metre erkekler kategorisinde; Dersu Senem Altundağ ise 12 yaş 2 bin metre kızlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak hem madalya aldı hem de kotayı geçerek milli takıma seçildi. Aynı zamanda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden bir antrenör de ilerleyen tarihlerde açıklanacak müsabaka programına göre milli takımda görev alacak.

Marmaris'te yapılan yaş grupları ve açık su yarışları ile milli takım seçme kota yarışlarında Körfez ekibinde alt yapı sorumlusu olarak Elif Acar, yaş grubu sorumlu antrenörü olarak Alpcan Damar ve Başantrenör A. Samet Işık görev yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği'nden Milli Başarı - Son Dakika

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