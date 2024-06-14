Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate Kuşak Terfi Sınavları Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate Kuşak Terfi Sınavları Yapıldı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, karate branşında 2024 yılı 2. dönem kuşak terfi sınavlarını gerçekleştirdi. Sınava katılan 54 sporcu başarıyla kuşak atladı. Sınav, Körfez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı ve sporcuların aileleri de heyecanla çocuklarını izledi. Antrenör Şaban Ağaya, kulübün karate altyapısının iyi bir seviyede olduğunu ve başarılarıyla adından söz ettirdiğini belirtti.

14.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate branşında 2024 yılı 2. dönem kuşak terfi sınavları yapıldı. Sınava katılan 54 sporcu başarıyla kuşak atladı.

Körfez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan kuşak terfi sınavına sporcuların yanı sıra aileler de ilgi göstererek heyecanla çocuklarını izledi. Heyecan dolu atmosferde geçen sınav sonucunda, bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazanan tüm sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.

Körfez Gençlerbirliği karate antrenörü Şaban Ağaya, "Haftanın 4 günü müsabık sporcular ve diğer 2 günü de beyaz ve renkli kemer sporcuları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftanın 6 günü 3 seans antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. Sporcularımız 4 ayda bir kuşak sınavına girip bu üç bölümü de eksiksiz yapmak zorundalar. Bunları yapabilenler bir üst kuşağa geçiyorlar. Bugün 54 sporcumuz başarıyla sınavlarını geçerek kuşak atladılar. Diğer yandan 8 sporcumuz ise siyah kuşak 1. Dan sınavına girip başarıyla geçtiler. Kulübümüzde karatede toplam 125 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate altyapısı olarak Kocaeli'de iyi bir seviyedeyiz. Diğer yandan Türkiye genelinde de kulüp olarak katıldığımız turnuva ve şampiyonalarda adımızı başarıyla duyurduk ve tanınmış bir kulüp haline geldik. Gerek Türkiye dereceleri, gerek uluslararası dereceler ile adımızdan söz ettiriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Körfez, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate Kuşak Terfi Sınavları Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Karate Kuşak Terfi Sınavları Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement