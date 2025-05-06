Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon!

Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon!

Körfez Gençlerbirliği U17 takımı, namağlup şampiyon olarak play-offlara katılma hakkı elde etti.

06.05.2025 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü futbol takımları, U15'lerin ardından şimdi de U17 kategorisinde şampiyon olarak play-offlara kalmayı başardı.

U17 G Grubu'nda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Körfez Gençlerbirliği U17 Takımı, namağlup şekilde sezonu şampiyon tamamladı. İstatistiklerde de büyük bir başarı sergileyen Körfez ekibi, rakip filelere 77 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Hiç kırmızı kart görmeyen takım, yalnızca 1 sarı kartla sezonu tamamlayarak centilmenliğini de ortaya koydu. Topladığı 40 puanla play-offlara katılma hakkı elde eden Körfez Gençlerbirliği, Türkiye Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hedefimiz her zaman Türkiye Şampiyonası

U17 Türkiye Şampiyonası'nı hedeflediklerini belirten Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörü Hamza Alyılmaz, "Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir başarıya imza attılar. Diğer yaş gruplarında olduğu gibi takımlarımızın başarıları devam ediyor. Bütün takımlarımızda hedefimiz Türkiye şampiyonalarına katılıp dereceler elde etmek. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın başarıları bizleri mutlu etmektedir. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak birçok branşta sporcu yetiştirmenin ve başarılar elde etmenin sevinci ile birlikte gençlerimizi spora kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Takımlarımıza Türkiye şampiyonası öncesi play-offlarda başarılar diliyoruz. Yolları ve bahtları açık olsun" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, Türkiye, Futbol, Körfez, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:23:18. #7.13#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.