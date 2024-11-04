Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, hakem kararlarını eleştirerek adil yönetimi savundu.

04.11.2024 23:18
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- Osman Zeki Korkmaz: "Hakem ismiyle açıklama yapana ödül verilir gibi faul veriliyor"

ANKARA - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Karagümrük maçının hala görüntüleri yok. Aynı bu maçın görüntüsü olmayacağı gibi. Hiç sesimiz çıkmadı ama nedense bu ülkede hakem ismiyle açıklama yapana ödül verilir gibi faul veriliyor. İngiltere'de şu pozisyona faul verene bir daha hakemlik forması giydirmezler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İki taraf da maç öncesinde bakıldığında benzer senaryolarla buraya geldi. İki taraf da kazanmak için buraya geldi. İlk yarıya tamamen hakim olan takımdık, oyunda rakibin hiçbir gücü yoktu. İkinci yarıda rakibin üzerimize geleceğini tahmin ederek daha kısa paslarla, savunmayla, orta saha arasında verecekleri boşluklara top çıkartmaya çalıştık ama bunu uygulayamadık. Çok fazla Gençlerbirliği'nin istediği gibi oldu oyun, çok fazla uzun toplu çıkmak zorunda kaldık. Yapmamız gereken işi, Gençlerbirliği'nin arkada verdiği boş alanları kullanma işini yapamadık. Sonrasında Gençlerbirliği aslında skoru aramak için, galibiyet skorunu aramak için gereken isteği gösterdi diyebilirim. Son 10-15 dakika değişiklikle birlikte istenen oyunu vermeye başladık. Dört hafta içerisinde iki nizami golümüz iptal edildi, bir tane penaltı verildi. Karagümrük maçının hala görüntüleri yok. Aynı bu maçın görüntüsü olmayacağı gibi. Hiç sesimiz çıkmadı ama nedense bu ülkede hakem ismiyle açıklama yapana ödül verilir gibi faul veriliyor. İngiltere'de şu pozisyona faul verene bir daha hakemlik forması giydirmezler. Şu pozisyon ceza sahası dışında olsaydı faul çalacak mıydı? Penaltı verdi, penaltı vermelik bir şey yoktu. VAR'a geldiğinde hakemin üst saç kısmını izledik, televizyonda pozisyonun görüntüsü gözükmedi. İstanbulspor'a karşı bir ilk daha yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Osman Zeki Korkmaz, Gençlerbirliği, İstanbulspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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