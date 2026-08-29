Koruma Altındaki Çocuklar Bayramda Masa Tenisi Oynadı - Son Dakika
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Koruma Altındaki Çocuklar Bayramda Masa Tenisi Oynadı

Koruma Altındaki Çocuklar Bayramda Masa Tenisi Oynadı
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Eskişehir'de çocuk evlerinden katılan çocuklar, Zafer Bayramı'nda masa tenisi turnuvası düzenledi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen masa tenisi turnuvasına katılarak keyifli anlar geçirdiler.

Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya, Eskişehir çocuk evleri sitesinde yetişen ve masa tenisi takımı oluşturulan çocuklar da katılım sağladı. Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda masa tenisi raketlerini sallayan çocuklar, hem spor yaptı hem de organizasyonda heyecan dolu anlar yaşadı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri; gerçekleştirilen etkinliğin koruma altındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sportif faaliyetlere katılımlarının artırılması ve kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması amacıyla organize edildiğini belirtti. Turnuva boyunca rekabetin yanı sıra dostluk ve eğlencenin ön plana çıktığı müsabakalarda çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koruma Altındaki Çocuklar Bayramda Masa Tenisi Oynadı - Son Dakika

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