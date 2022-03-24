Köyceğiz Belediyesi orman şehitleri bahar kupası kano yarışları başlıyor - Son Dakika
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Köyceğiz Belediyesi orman şehitleri bahar kupası kano yarışları başlıyor

24.03.2022 09:03
Köyceğiz Belediyesi orman şehitleri bahar kupası kano yarışları başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde orman şehitleri anısına, Durgunsu Kano yarışları Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde orman şehitleri anısına, Durgun su Kano yarışları Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kano Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları 30-31 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde Köyceğiz Gölü'nde yapılacak. Köyceğizli orman şehitleri Görkem Hasdemir, Şahin Akdemir ve Hayati Ömür Ercedoğan anısına yapılacak yarışlarda duygusal anlar yaşanması bekleniyor. Görkem Hasdemir geçen yıl meydana gelen Marmaris yangınında söndürme çalışmalarında bulunurken alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. Şahin Akdemir Marmaris yangınında çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştu. Hayati Ömür Ercedoğan ise yakın zamanda Ortaca'da yanan alanlarda çalışma yaparken dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek hayatını yitirmiş ve şehit olmuştu. - MUĞLA

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Köyceğiz, Muğla, Kano, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyesi orman şehitleri bahar kupası kano yarışları başlıyor - Son Dakika


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