Köyceğiz Belediyespor'dan Deplasman Galibiyeti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 31-24 yendi.
Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk etti.
İlk yarıyı 11-10 önde tamamlayan konuk takım, sahadan 31-24 galip ayrıldı.
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