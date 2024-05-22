Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika
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Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'u 33-32 yenerek seriyi 1-1\'e getirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 33-32 galip ayrıldı. Seriyi kazanan takım, Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

22.05.2024 16:25
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre beşincilik-altıncılık etabında Köyceğiz Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi.

Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 33-32 galip ayrıldı.

Seriyi kazanan takım, Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 33-32 yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika
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