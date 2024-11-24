Köyceğiz Belediyespor, Trabzon'u Geçti - Son Dakika
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Spor

Köyceğiz Belediyespor, Trabzon'u Geçti

Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir'i 35-34 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

24.11.2024 22:46
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-34 yendi.

Köyceğiz Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ise 19-16 Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstün tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 35-34 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyespor, Trabzon'u Geçti - Son Dakika

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