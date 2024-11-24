Köyceğiz Belediyespor, Trabzon'u Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-34 yendi.
Köyceğiz Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ise 19-16 Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstün tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 35-34 kazandı.
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