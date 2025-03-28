Köyceğiz Bocce Takımı\'ndan Büyük Başarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Bocce Takımı okul sporları il birinciliği müsabakalarında önemli başarı elde etti.

2024-2025 yılı Okul Sporları İl birinciliği Bocce müsabakaları Ula ilçesinde gerçekleştirildi. Ula ilçesinde düzenlenen Okul Sporları İl Birinciliği Bocce müsabakalarında Köyceğiz Pınar Ortaokulu Yıldız Erkekler Bocce Takımı Muğla İl Birincisi, Pınar Ortaokulu Yıldız Kızlar Bocce Takımı Muğla İl İkincisi oldu. Ayrıca Köyceğiz Pınar Ortaokulu Yıldız Erkekler Bocce Takımı, Bölge Şampiyonasında Muğla'yı temsil etmeye hak kazandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakalarında başarı gösteren öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA