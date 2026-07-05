Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Turnuvası Sona Erdi

Köyceğiz\'de Plaj Hentbolu Turnuvası Sona Erdi
05.07.2026 13:30
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Köyceğiz'de yapılan 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası, ödül töreniyle tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 1 Temmuz'da başlayan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda 18 üniversite ve 4 açıktan olmak üzere 22 takım 320 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda sporcular sıcak havaya rağmen üstün performans sergilerken, maçlar heyecanla izlendi. Turnuvada erkeklerde; Dumlupınar Üniversitesi 1, Erciyes Üniversitesi 2 ve Atılım Üniversitesi 3. oldu. Kadınlarda ise Uludağ Üniversitesi 1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve Erciyes Üniversitesi 3. olarak tamamladı.

Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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