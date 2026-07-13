Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yapıldı

Köyceğiz\'de Satranç Turnuvası Yapıldı
13.07.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Köyceğiz'de satranç turnuvası düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Köyceğiz İlçe Temsilciliği iş birliğinde, 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul İlkokulu Salonunda Köyceğiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 101 satranç sporcusu üç kategoride başvurdu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Taner Şen, turnuva boyunca sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenerek katılımlarından dolayı teşekkür etti ve tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde ilk 10'a giren sporculara madalyaları, ilk 3 sırayı elde eden sporculara ise kupaları, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli tarafından takdim edildi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kaleli; "Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyona katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyor; Köyceğiz'de satranç sporunun gelişmesine katkı sağlayan bu önemli etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
Ahbap Derneği’nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

20:52
Kılıçdaroğlu’ndan ’yeni parti hazırlığı’ iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
20:41
Ülkesi Dünya Kupası’ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas’ta aldı Tepki çok büyük
Ülkesi Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas'ta aldı! Tepki çok büyük
20:18
Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 21:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.