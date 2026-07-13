Köyceğiz\'de Satranç Turnuvası Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Köyceğiz İlçe Temsilciliği iş birliğinde, 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul İlkokulu Salonunda Köyceğiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 101 satranç sporcusu üç kategoride başvurdu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Taner Şen, turnuva boyunca sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenerek katılımlarından dolayı teşekkür etti ve tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde ilk 10'a giren sporculara madalyaları, ilk 3 sırayı elde eden sporculara ise kupaları, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli tarafından takdim edildi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kaleli; "Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyona katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyor; Köyceğiz'de satranç sporunun gelişmesine katkı sağlayan bu önemli etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA