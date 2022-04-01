Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu - Son Dakika
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Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu

01.04.2022 13:25
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano yarışlarında Bahar Kupası sahiplerini bulurken, Milli Takıma seçilecek sporcular belirlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Durgun su Kano yarışlarında Bahar Kupası sahiplerini bulurken, Milli Takıma seçilecek sporcular belirlendi.

Türkiye Kano Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme" müsabakaları ilk gün 1000m, ikinci gün 500m, üçüncü gün 200m yarışlarının yapılması ile sona erdi. Sporcular milli takımlara girebilmek için bütün güçlerini ortaya koydu. Yarışlara 15 ilden 27 kulüp ve 173 sporcu katıldı. İkinci gün yarışlarında Marmaris yangınında şehit olan Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir'de hazır bulundu. 500m yarışlarında dereceye giren yarışmacıların madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Savaş Hasdemir ve protokol takdim etti. Müsabakalar 200m yarışları ile sona erdi. Ödül töreni şehit yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Köyceğizli orman şehitleri Görkem Hasdemir, Şahin Akdemir ve Hayati Ömür Ercedoğan anısına yapılan yarışlarda şehitler rahmetle anıldı. Şehit yakınlarına plaket takdim edildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Görkem Hasdemir geçen yıl meydana gelen Marmaris yangınında söndürme çalışmalarında bulunurken alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. Şahin Akdemir Marmaris yangınında çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştu. Hayati Ömür Ercedoğan ise yakın zamanda Ortaca'da yanan alanlarda çalışma yaparken dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek hayatını yitirmiş ve şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Yangınsız bir sezon yaşanmasını niyaz ederim" dedi.

Son gün 200m yarışları sonunda dereceye giren sporculara ise madalyaları, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve protokol tarafından verildi. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kano sporuna katkılarından dolayı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a plaket takdim etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu

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Köyceğiz, Şehit, Milli, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu - Son Dakika


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