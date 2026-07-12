Köyceğiz veteran voleybol etkinliği tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası' 10-11-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteklediği Antrenör Umut Doğu'nun organize ettiği Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Köyceğiz Kapalı Spor salonunda 10 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da başlarken, 12 Temmuz Pazar günü final maçlarıyla da sona erdi. Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası'na birçok ilden, +35 Kadınlar kategorisinde 7 takım, +40 Kadınlar kategorisinde 5 takım, +35 Erkekler kategorisinde 8 takım mücadele etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası'na tüm yaş kategorilerinde 23 takım katıldı. Sıcak havaya rağmen takımlar ter dökerek büyük mücadeleler sergiledi. Turnuva sonunda kazanan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - MUĞLA