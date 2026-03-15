Köyceğiz Futsalda İkinci Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 'Okullar Arası Futsal İl Birinciliği' müsabakalarında Köyceğizli öğrenciler ikinci oldu.

2025-2026 okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakalarına katılan Köyceğiz Toparlar Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak ikinci olmayı başardı. Köyceğiz Toparlar Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla'da başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, "Köyceğiz'de yapılan futsal maçında güçlü okullar arasında okulumuz ikinci olmuştur. Yaşamımızın değerli varlıkları çocuklarımıza güç vermek, başarılı oldukları her alanda onlarla olduğumuzu, sonuç ne olursa olsun değerli olduklarını hissettirmek adına sizinleyiz şiarıyla çocuklarımızın başarısına ortak olduk. Bunun gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Yoğun emek veren Beden Eğitimi öğretmenimiz Ramazan Demirci'ye ve bizleri gururlandıran çocuklarımıza çok teşekkür eder, sevgilerimi sunarım" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA