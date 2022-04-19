Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı - Son Dakika
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Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı

19.04.2022 10:29
Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılan kano il birinciliği turnuvası tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılan kano il birinciliği turnuvası tamamlandı.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Kano İl Birinciliği Turnuvası Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şenlik havasında geçen ve sporcu öğrencilerin il birincisi olabilmek için mücadele ettiği yarışlar sonunda küçükler kategorisinde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu başarı kaydetti. Okullar arası Kano İl Birinciliği Küçük Erkeklerde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Mete Alp İleri 1., Mücahit Berk Şener 2. ve Derin Emre Gezer 3. oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, "Dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı
Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı
Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı
Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı

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Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı - Son Dakika


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