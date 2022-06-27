Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor

27.06.2022 11:32
Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığı'nın da destekleriyle gerçekleştirilecek olan turnuva, 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

5 gün boyunca sürecek olan şampiyonaya toplam 15 üniversite katılıyor.Organizasyon, bugün saat 19.00'da başlayacak geleneksel yürüyüşün ardından start alacak. Gün, gösteri maçı ve konser ile tamamlanacak. 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, cuma günü yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler 2 yıl aranın ardından yeniden Köyceğiz'de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek turnuvada tüm takımlara başarılar dileyen Serdar Eler, "Pandemi nedeniyle turnuvamıza 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl turnuvamızı yeniden yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Desteklerinden ötürü federasyonumuza, Köyceğiz Belediyesi ve Kaymakamlığımıza, katılımcı tüm üniversitelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Ümit Özdağ: Jandarma Tarafından Durdurulduk. Hatay'a Girene Kadar Bütün Zafer Partililer Burada Son dakika haberleri | Ümit Özdağ: Jandarma Tarafından Durdurulduk. Hatay'a Girene Kadar Bütün Zafer Partililer Burada Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor
Kaynak: DHA

Köyceğiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement