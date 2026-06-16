Köyceğiz Taekwondo\'ya Damga Vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Minikler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri ile Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmelerine katılan sporcular büyük başarı gösterdi.

Minikler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri ile Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi. Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları il seçmelerine sporcular büyük ilgi gösterdi. Sporcular centilmence mücadele ederek başarılı olmak için ter döktü. Dalaman'da yapılan Ümitler, Yıldızlar ve Minikler il seçmelerine Köyceğiz Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo olarak 16 sporcu ile katıldı. Taekwondo sporcuları toplamda 5 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük kazandı.

Antrenör Rıdvan Kurt; "Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MUĞLA