Köyceğizli Sporcular Bilek Güreşi'nde İlk Madalyalarını Aldı - Son Dakika
Köyceğizli Sporcular Bilek Güreşi'nde İlk Madalyalarını Aldı

Köyceğizli Sporcular Bilek Güreşi\'nde İlk Madalyalarını Aldı
15.03.2026 13:50
Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Grup Birinciliği'nde Köyceğizli sporcular madalya kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Grup Birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından sona erdi. Sporcular derece elde etmek için büyük mücadele verirken, Köyceğizli sporcular bilek güreşi yarışmalarında ilk deneyim ve ilk madalya almanın sevincini yaşadı.

2025-2026 Öğretim Yılı Okulsporları faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Sağ ve Sol Kol Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Köyceğiz Gençlikspor sporcuları; Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Aylin Çomak, 60 kilo Sağ kol Birinci, 60 Kilo Sol Kol Birinci; Köyceğiz İmamhatip Ortaokulu öğrencisi Ecrin Türk, +65 kilo Sol Kol İkinci, +65 kilo Sağ Kol üçüncü oldu. Köyceğizli sporcular bilek güreşi yarışmalarında ilk deneyim ve ilk madalya almanın sevincini yaşadılar. Antrenör Elis Yıldız yaptığı açıklamada, "Emeği geçen ve bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Köyceğiz Kaymakamımız Mert Kumcu'ya, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu ve Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu yönetimine; ailelerim, şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğizli Sporcular Bilek Güreşi'nde İlk Madalyalarını Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Köyceğizli Sporcular Bilek Güreşi'nde İlk Madalyalarını Aldı - Son Dakika
