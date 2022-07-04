Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu

04.07.2022 11:57
Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası çekişmeli anlara sahne olurken, finalde rakibini mağlup eden Hasaneynspor şampiyon oldu.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası çekişmeli anlara sahne olurken, finalde rakibini mağlup eden Hasaneynspor şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi'nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği'nin organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu. Kavaklı Stadında çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvanın finalinde Hasaneynspor ile Selimiyespor karşılaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen'in de takip ettiği müsabakadan galibiyetle ayrılan Hasaneynspor, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Şampiyon takıma kupasını Ali Yıldırım Sezer takdim etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika

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