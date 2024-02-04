Kozan\'da düzenlenen Kış Tenisi Şampiyonası final maçıyla sona erdi

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Kozan'da düzenlenen Kış Tenisi Şampiyonası final maçı ile kupalar sahiplerini buldu.

Atatürk Parkında düzenlene tören ile ödüllerine kavuşan sporcular Tenis dalında Kozan'ın gururla temsil edileceğine vurgu yaptı. Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, final maçında galip gelen sporculara kupalarını takdim etti.

Turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Özgan, Kozan'da tenise olan ilginin her geçen gün arttığını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özgan, "Tenis, her yaştan insanın yapabileceği ve hem bedenen hem de ruhen zinde kalmaya yardımcı olan bir spor dalıdır. Kozan'da tenisi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda, Tavşantepe'de yapılacak olan yeni spor merkezine tenis kortları da inşa edeceğiz." dedi. - ADANA