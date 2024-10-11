Kozan\'da Veteran Futbol Müsabakası

Spor

Kozan'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla veteran futbol müsabakası düzenlendi.

Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'nda düzenlenen müsabakalarda aralarında bazı eski milletvekillerinin yanı sıra il ve ilçe protokolünün de yer aldığı turuncu ve yeşil takımlar karşılaştı.

Karşılaşmayı turuncu takım 3-2'lik skorla kazandı.

Maçı Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile davetliler izledi.???????