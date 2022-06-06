Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi - Son Dakika
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Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi

06.06.2022 15:46
Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası, Gençlik Haftası ve Kurtuluş Haftası etkinliklerinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi nedeniyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'i başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası, Gençlik Haftası ve Kurtuluş Haftası etkinliklerinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi nedeniyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'i başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Şafak Gürçam, makamında Gültekin'e başarı belgesini verirken, "İlçemizde bütün sportif faaliyetlerde üstün gayret ve çaba gösterdi. Biz de kendilerini göstermiş olduğu bu başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki faaliyetlerde daha gayretli çalışacağına inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki faaliyetlerde ve yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gültekin ilçede gençlerin spora teşvik edilmesi için sportif çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Şafak Gürçam, Hisarcık, Türkiye, Kozan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi - Son Dakika

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