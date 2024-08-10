Kozanlı Milli Sporcu Deniz Can Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kozanlı Milli Sporcu Deniz Can Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kozanlı Milli Sporcu Deniz Can Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Bilek güreşinde Dünya ve Avrupa 3.'sü olan Kozanlı milli sporcu Deniz Can Uçar, antrenörü Emre Sönmez ile şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Uçar, Moldova'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında Kozan ve Türkiye'yi temsil edecek.

10.08.2024 09:11
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Bilek güreşinde kendi kategorisinde Dünya ve Avrupa 3.'sü olan Kozanlı milli sporcu Deniz Can Uçar, antrenörü Emre Sönmez ile şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Kozan İzcilik Spor Kulübü antrenman salonunda dünya şampiyonasına hazırlanan milli sporcu Deniz Can Uçar'ın hedefi şampiyon olmak. Uçar, 15 Ağustos'ta milli takım idarecisi olarak antrenörü Zahit Emre Sönmez ile birlikte Moldova'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi şampiyonasına katılarak Kozan'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Uçar "Bir çok şampiyonaya katıldık madalyalar kazandık inşallah bu sefer şampiyon olup döneceğiz. Hatalarımızın farkındayız kendimizi ona göre hazırlayarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Şampiyon olarak Kozan'a döneceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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