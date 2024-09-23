Kramponu bile yoktu! Şimdi fırtına gibi esiyor - Son Dakika
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Spor

Kramponu bile yoktu! Şimdi fırtına gibi esiyor

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Sierra Leone'de babasının fırınında çalışarak büyüyen Juma Bah, bir ay önce Real Valladolid'e katıldı ve ilk lig maçında 'maçın adamı' seçildi.

23.09.2024 13:30
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Babasının fırınında çalışarak büyüyen Juma Bah, şimdi La Liga'da yıldızlaşmaya başladı. Henüz bir ay önce takıma katılan genç stoperin kariyeri, bu kısa süre içinde adeta bir peri masalına dönüştü.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Bah, Real Sociedad'a karşı ilk 11'de çıktığı La Liga'daki ilk maçını "çılgınca" olarak nitelendirirken, Real Valladolid'in resmi kanallarında mütevazı kökenlerinden bahsettiği konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı.

FIRINIDA ÇALIŞMIŞ

Genç futbolcu, Sierra Leone'deki zor hayatını hatırlarken, "Uzun bir süre babamın çalıştığı fırında ona yardım ettim. Tahılları pişirmesine ve annemin pazarda satacağı yemekleri hazırlamasına yardım ettim." diyerek geçmişini anlattı.

Bah, sokaklarda futbol oynarken bir gözlemcinin dikkatini çekmesiyle profesyonel kariyerine adım attı ve hızla ülkesinin en üst ligine yükseldi. Sierra Leone gibi fakir bir ülkeden gelen Bah, futbolculuğun zorluklarını yakından yaşamış. "Hiç kramponum yoktu ve bu gerçekten stresliydi, ama şimdi burada olduğum için mutluyum." sözleriyle o zorlu günleri anlattı.

Kramponu bile yoktu! Şimdi fırtına gibi esiyor

Sierra Leone, Fırtına, Fırtına, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kramponu bile yoktu! Şimdi fırtına gibi esiyor - Son Dakika

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