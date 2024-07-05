Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası, final maçlarının ardından sona erdi. Turnuvada Ege Avcı tek erkeklerde, Özge Kaçak tek kadınlarda birinci oldu. Serhat Kaya ve Eymen Beytaş ise çift erkeklerde birincilik elde etti. Dereceye giren tenisçilere ödülleri törenle verildi. TSYD İzmir Şubesi, turnuvanın gelecek dönemde geleneksel hale getirilerek daha geniş kitlelere yayılması için hizmet vermeye hazır olduklarını belirtti.

05.07.2024 15:24
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği, Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası, dün oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Alsancak'taki Küçük Kulüp Kortları'nda 10 gün süren turnuva sonunda tek erkekler kategorisinde Ege Avcı, tek kadınlarda Özge Kaçak birincilik elde etti. Çift erkeklerde Serhat Kaya-Eymen Beytaş ikilisi kupanın sahibi oldu. Turnuvanın centilmen sporcuları ise Banu Abacı ve Erkan Erkangil seçildi. Dereceye giren tenisçilere ödülleri törenle verildi.

TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Abdullah Çelebi, "Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi olarak bu anlamlı turnuvanın bir tarafı olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güzel turnuvanın gelecek dönemde geleneksel hale getirilerek daha geniş kitlelere yayılması için aynı şekilde hizmet vermeye hazırız" dedi.

Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, "Önemli olan kazanmak değil sportmence yarışmak. Çok keyifli bir turnuva dönemi geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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