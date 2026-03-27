Küçükçekmece Sinopspor'dan Tepki

27.03.2026 16:11
Küçükçekmece Sinopspor, Silivrispor taraftarının tezahüratlarına sert bir yanıt verdi.

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü deplasmanda oynadıkları Silivrispor karşılaşmasında ev sahibi ekip taraftarların kötü tezahüratlarına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü, bu hafta Silivri'de oynadıkları maçta Silivrispor taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösterdi. Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, yaptığı yazılı açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Futbolun dostluk ve kardeşlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orhan, rakip kulüplerin düşman değil, oyunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Orhan, "Rakiplerimiz olmadan biz de olamayız. Biz hiçbir rakibimizi düşman olarak görmedik, her zaman kardeş ve paydaş olarak gördük. Hiç kimse tribüne gelip ölmüş annesine küfür ettirmek için para harcamaz. Aile bizim için en kutsal değerdir. Bu tür davranışları asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kadın taraftar projesiyle örnek olduk

Kulüp olarak tribün kültürünü değiştirmek adına somut adımlar attıklarını belirten Rafet Orhan, kadın taraftarların tribünlere kazandırılması yönünde önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık 80 kadın taraftarın hem iç saha hem de deplasman maçlarında takımlarını desteklediğini belirten Orhan, "Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz tribünlerde yer alıyor. Bizim maçlarımızda küfür olmaz, olamaz" şeklinde konuştu.

TFF'ye çağrı

Yaşanan olayların önüne geçilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere yetkili kurumlara çağrıda bulunan Başkan Orhan, mevcut cezaların caydırıcı olmadığını, yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Rafet Orhan, bu tür olaylara gerekli cezalar verilmediği taktirde daha da yaygınlaşacağını dile getirerek yetkilileri göreve davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
