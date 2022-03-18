Küçükler tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Küçükler tenis müsabakaları sona erdi

18.03.2022 11:44
Küçükler tenis müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Küçükler Tenis Düzce şampiyonası Bahçeşehir spor kompleksi tenis kortunda yapıldı.

Okul Sporları Küçükler Tenis Düzce şampiyonası Bahçeşehir spor kompleksi tenis kortunda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçükler Tenis il birinciliği Bahçeşehir spor kompleksi tenis kortunda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Mustafa Açıkalın Orta Okulu birinci, Su Damlası Koleji ikinci, TED Düzce Koleji üçüncü, Bahçeşehir Koleji dördüncü olurken kızlarda ise Hürriyet Orta Okulu birinci, TED Düzce Koleji ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü ve Mustafa Açıkalın Orta Okulu dördüncü oldu. - DÜZCE

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Bahçeşehir, Tenis, Düzce, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçükler tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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