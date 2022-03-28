Küçükmeral 'Adayım' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükmeral 'Adayım' dedi

28.03.2022 15:52
Küçükmeral 'Adayım' dedi

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Sporlar Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral Atlı Sporlar Federasyon Başkanlığına aday olduğunu Erzurum'da açıkladı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Sporlar Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral Atlı Sporlar Federasyon Başkanlığına aday olduğunu Erzurum'da açıkladı.

Atlı Sporların Geleneksel Spor Dalları Federayonundan ayrılarak kendi başına bir federasyon olmasının ardından bu federasyon için ilk adaylığını açıklayan isim Mustafa Küçükmeral oldu.

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen Küçükmeral, Ata Sporumuz Ciridin kalbinin attığı yer olan Dadaşlar Diyarı'nda Atlı Sporlar Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erzurum'un ciridin mihenk taşı

Özellikle Erzurum'un ata sporumuz ciridin mihenk taşlarından biri olduğunu ve bu nedenle federasyon başkanlığına adaylığını Erzurum'da açıklamayı tercih ettiğinin altını çizen Mustafa Küçükmeral, "Erzurum geleneksel spor dallarının mihenk taşı, Alpaslan Ceylan hoca ile (Türkiye- Manas Üniversitesi Rektörü) uzun yıllar birlikte çalıştım. Asbaşkanlık yaptım, bu nedenle Erzurum'u çok iyi tanıyorum. Federasyon Başkanlığına adaylığımı da Dadaşlar diyarında açıklıyorum" diye konuştu.

Amatör ruhla çalışacağı ama profesyonelleşmeliyiz

Atlı Sporlar Federasyon Başkan Adayı Mustafa Küçükmeral, "Amatör ruhla çalışacağız, ama gelenekselliğin ruhunu bozmadan da profesyonelleşmeliyiz" dedi.

Ata sporumuz ciridin tüm sorunlarını ve sıkıntılarını da bildiğine dikkat çeken Küçükmeral, "Camianın tüm dertlerini ve sıkıntılarını biliyorum. Kendim atçılık yaptığım ve yarışlara katıldığım için hür türlü zorlukları biliyorum, devletimizin bize vereceği destek ve imkanlar doğrultusunda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

Geleneksel spor dallarını okullara ders olarak sokmamız lazım

Federasyon Başkan Adayı Mustafa Küçükmeral, geleneksel spor dallarının okullarda ders olarak verilmesini gerektiğinin altını çizerek, "Bizim bir an önce geleneksel spor dallarını okullara ders olarak sokmamız lazım" dedi.

Federasyon seçimleri öncesinde liste çalışmalarına da değinen Küküçmeral, "Benim yanıma damdan düşen gelsin" diye konuştu.

Bu arada toplantıya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Cirit Asbaşkanı Sinan Çoban ile Atlı Cirit İl Temsilcisi Bahri Önal ile İş İnsanı Ayhan Buzlak ile atlı spor kulüp yönetici ve temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Küçükmeral 'Adayım' dedi
Küçükmeral 'Adayım' dedi

YORUMLAR
500
KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

Geleneksel spor dalları, Atlı Kızak, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçükmeral 'Adayım' dedi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükmeral 'Adayım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement