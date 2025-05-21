Kula\'da Gençlik Haftası Yüzme Yarışları

Manisa'nın Kula ilçesinde 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde, Kula Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda Minik A, Minik B ve Küçük yaş kategorilerinde kız-erkek yüzme yarışları gerçekleştirildi. Yarışmalar, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, tribünlerde yerini alan aileler büyük bir heyecanla çocuklarını izledi. Yarışmalarda minik yüzücüler büyük bir heyecanla mücadele ederken, yarışların ardından gerçekleştirilen özel gösteri izleyenlerden tam not aldı. Havuzda gerçekleştirilen koreografide, minik sporcuların ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havuzdan çıkmaları, salondaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem tarafından takdim edildi. Etkinlikte konuşan yetkililer, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Gençlik Haftası boyunca Kula genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi. - MANİSA