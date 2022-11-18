Cristiano Ronaldo yolun sonuna geldi mi? Manchester United resmi açıklamayı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo yolun sonuna geldi mi? Manchester United resmi açıklamayı yayınladı

18.11.2022 15:45

Kulübü hedef alan sözleri sebebiyle gündem olan Cristiano Ronaldo için Manchester United harekete geçti. İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerine yer verildi. İngiliz basınında United'ın Ronaldo'nun sözleşmesini feshedeceği belirtildi.

Verdiği röportajda Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları dünya gündemine oturmuştu. İngiliz devinden, Portekizli yıldıza karşı hamle geldi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILDI"

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

HAKLI FESİH İÇİN ADIM ATILDI

The Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Manchester United idarecileri, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmek için hukukçular ile birlikte çalıştığı ve haklı fesih için adım attığını öne sürdü. Haberde ayrıca Ronaldo'nun sözleşmesinden kalan 18.4 milyon euroyu da ödemek istemediği vurgulandı.

YORUMLAR
500
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo yolun sonuna geldi mi? Manchester United resmi açıklamayı yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Cristiano Ronaldo yolun sonuna geldi mi? Manchester United resmi açıklamayı yayınladı
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından Davutoğlu'nun "Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" sözlerine sert tepki
15:04 Demet Akalın "Rüküş" yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü
14:57 Dehşete düşüren görüntü! Evlerinde gariplik hisseden aile bebek odasına koydukları kamerada gördükleri karşısında donup kaldı
14:40 Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de "En değerli vatansever" seçtiler
14:28 Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi
14:25 Ünlü ressamdan canlı yayına damga vuran sözler: Doğurmayan kadın eksiktir
14:20 Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli "Pişmanım" dedi ama kurtulamadı!
14:14 Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 15:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo yolun sonuna geldi mi? Manchester United resmi açıklamayı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement