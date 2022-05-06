Kulüp başkanı takımını şampiyonaya götürebilmek için aracını satışa çıkardı - Son Dakika

1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, genç takım oyuncularını Türkiye Şampiyonasına götürebilmek için arabasını satışa çıkardığını bildirdi.

Köktürk, yaptığı açıklamada, kulübün genç takımını Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına götürebilmek için plaka harfleri "ADS"den aracını satışa çıkardığını duyurdu.

Kendilerine yardım eden kimse olmadığını belirten Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Gençler bana inandı. Onların geleceği için tek çıkış yolu bu." ifadesini kullandı.