Kulüp başkanı takımını şampiyonaya götürebilmek için aracını satışa çıkardı - Son Dakika
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Kulüp başkanı takımını şampiyonaya götürebilmek için aracını satışa çıkardı

06.05.2022 15:00
Kulüp başkanı takımını şampiyonaya götürebilmek için aracını satışa çıkardı

1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, genç takım oyuncularını Türkiye Şampiyonasına götürebilmek için arabasını satışa çıkardığını bildirdi.

1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, genç takım oyuncularını Türkiye Şampiyonasına götürebilmek için arabasını satışa çıkardığını bildirdi.

Köktürk, yaptığı açıklamada, kulübün genç takımını Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına götürebilmek için plaka harfleri "ADS"den aracını satışa çıkardığını duyurdu.

Kendilerine yardım eden kimse olmadığını belirten Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Gençler bana inandı. Onların geleceği için tek çıkış yolu bu." ifadesini kullandı.

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Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek

Gençlerbirliği, Amatör Lig, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüp başkanı takımını şampiyonaya götürebilmek için aracını satışa çıkardı - Son Dakika


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