Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu\'nu Avrupa\'da tutabilene aşk olsun

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest karşısında sergilediği performansla Avrupa arenasında öne çıktı. İngiltere'de iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atmıştı. Nottingham Forest'a karşı bulduğu iki golle birlikte kariyerinde Avrupa kupalarında bir sezonda en fazla gol attığı dönemi yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu ayrıca Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
