Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun
27.02.2026 08:31
Nottingham Forest maçında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da bu sezon 6 gole ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla Avrupa golü atan 3 Türk oyuncu arasına girdi.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest karşısında sergilediği performansla Avrupa arenasında öne çıktı. İngiltere'de iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ SEZONU

Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atmıştı. Nottingham Forest'a karşı bulduğu iki golle birlikte kariyerinde Avrupa kupalarında bir sezonda en fazla gol attığı dönemi yaşadı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu ayrıca Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

  • 6 gol – Kerem Aktürkoğlu (2025/26)
  • 6 gol – İrfan Can Kahveci (2023/24)
  • 6 gol – Tuncay Şanlı (2006/07)

    Yorumlar (10)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    sanki tur atladılar habere bak ))) 28 12 Yanıtla
  • Hakan Can Hakan Can:
    BOŞ BALON HABER 15 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Abartmayın isterseniz adamı. Ligde hala fosuz. avrupadan elendik ve kupada da Allaha emanetiz. 13 1 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    Eeeee 9 3 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Fenerbahçe haberlerinde neden ilk yorum yapanlar hep Gs’li. Oysaki onlar Fenerbahçe’yi rakip görmüyorlar. ama tüm haberlerini yakından takip edip birde üşenmeden yorum yazıyorlar. ilginç. 6 4 Yanıtla
