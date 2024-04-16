Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerine ilişkin açıklama yaptı

Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerine ilişkin: "Bizim anladığımız, mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir ama aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılması daha iyi olur." - İSTANBUL