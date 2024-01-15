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Kulüpler Birliği, Maslak'ta toplandı

Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önderliğinde Maslak'ta bulunan vakıf binasında toplandı. Toplantıya Süper Lig ekiplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca da toplantıya katılanlar arasındaydı. Toplantıda Süper Lig yayın ihalesi, E-Bilet uygulaması ve yabancı sınırı konuları ele alındı.

Kulüpler Birliği, Maslak\'ta toplandı
15.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:34
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Kulüpler Birliği, vakfın Maslak'ta bulunan binasında gündeme dair konuları görüşmek üzere toplandı. MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca da toplantıya katıldı.

Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önderliğinde vakfın Maslak'ta bulunan binasında toplandı. Toplantıya Süper Lig ekiplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca da toplantının ilk bölümüne katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda; Süper Lig yayın ihalesi, E-Bilet uygulaması ve yabancı sınırı konuları hakkında konuşulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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