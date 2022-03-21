Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması Açıklaması

21.03.2022 16:45
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını söyledi.

Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfının 28 Mart'ta toplantı yapacağını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Yayın ihalesinde TRT'nin de çekilmesinde sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına iştirak edecekleri için o toplantıda bulunamayacaklar. O toplantıda izleyeceğimiz yolla alakalı kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Vakfı içinde fikir ayrılıklarına tanık olmadım. Bu, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir ifade. Bütün kulüplerin tek ortak noktası, bu ihaleden mümkün olduğu kadar fazla gelir elde etmek. Başından beri kulüpler ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak net tavrımız bu." ifadelerini kullandı.

TFF'nin, yayın ihalesinde kulüplerin en yüksek geliri sağlaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydeden Ağaoğlu, "TRT'ye ihalenin bir paketi verilmişti. TRT çekildikten sonra önümüze farklı bir fotoğraf geldi. TFF de kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek." diye konuştu.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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