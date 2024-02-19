Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için firmalarla görüşme kararı aldı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için firmalarla görüşme kararı aldı

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için firmalarla görüşme kararı aldı

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı aldığını duyurdu. Kulüplerin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri istendi.

19.02.2024 13:47
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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

Kaynak: AA

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