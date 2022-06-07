Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek

07.06.2022 18:19

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yapılacak başkanlık seçimi konusunda görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yapılacak başkanlık seçimi konusunda görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Ağaoğlu, vakfın Maslak'taki ofisinde yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TFF'deki başkanlık seçiminin 16 Haziran Perşembe günü yapılacağını hatırlatan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Sizlerin de bildiği gibi adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de sona eriyor. Dolayısıyla 48 saatten fazla bir sürecin olduğu, süreç içerisinde başka adayların da çıkabileceği ihtimali göz önünde bulunduruyoruz ve takip eden cuma günü bir araya gelerek kesinleşmiş aday ya da adaylar üzerinden tekrar bir değerlendirme yapmayı daha uygun gördük.

Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta içerisinde herhalde birkaç defa daha bir araya geleceğiz. Son gelişmeleri değerlendirip, o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecekler."

Aday olacak isim veya isimler konusunda ortak bir görüş ortaya çıkmadığına dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, "Bazı kulüplerimizin ve başkanlarımızın farklı görüşleri var. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Netice itibarıyla TFF futbolun amir kurumudur, futbolu yöneten, yürüten kurumdur. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda, bir daha buna benzer problemler yaşamamak adına başkanlarımızın tamamı büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik fikirler, değişik düşünceler var." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu süreç içerisinde ülke futbolu adına birçok sıkıntıyla karşılaştığını kaydeden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yıla yakın süredir görev yapıyorum ama neredeyse son 10 yılda karşılaştığımız bütün sıkıntıların hepsinin toplamıyla benim başkanlık sürecimde yüzleştik. Bu da ne kadar şanslı ya da şansız bir insan olduğumun en açık göstergesi. Gelirlerin düşmesi burada en önemli faktör. Bunun ötesinde TFF Başkanının istifa etmesi, ondan önce yaşanan MHK ile alakalı sıkıntılar ve bugün gelmiş olduğumuz nokta. Tecrübe açısından baktığımız zaman herhalde son 10 yıl içerisinde pandemi hariç başka böyle bir süreç hatırlamıyorum."

Türk futbolu için akılcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kulüp başkanlarımızın bu konuda son derece hassas davranması da zaten bu sürecin bir gereği olarak ortaya çıkıyor. Tahmin ediyorum cuma günü ya da hafta sonu sizlerle beraber yine burada yüz yüze geleceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Koç, toplantı sonrası açıklama yapmadan vakıf binasından ayrıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek
Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek
Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek
Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, cuma günü yeniden bir araya gelecek

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Kaynak: AA

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