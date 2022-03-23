Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

23.03.2022 11:59
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı.

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı.

2021-2022 Sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Müsabakalarına; Melikgazi İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü ve Dört Mevsim Gençlik Spor Kulübü takımları katıldı. Kulüplü Küçük Erkekler Müsabakaları neticesinde birinciliği elde edecek kulüp, 10-16 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak olan Kulüplü Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - KAYSERİ

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Talas'ta nevruza renkli kutlama Talas'ta nevruza renkli kutlama

Hentbol, Kayseri, gençlik, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement