Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı - Son Dakika
13.04.2026 22:07
Süper Lig'in 29. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor, sahasında ağırladığı Samsunspor'a 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

90+4'TE NEFES KESEN SON

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti. ikas Eyüpspor'un tek golü 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş ile geldi.  Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

KÜMEDE KALMA UMUTLARI ZORA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte 22 puanda kalan ikas Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve kümede kalma umutları zora girdi. Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
