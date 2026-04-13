Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti. ikas Eyüpspor'un tek golü 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş ile geldi. Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte 22 puanda kalan ikas Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve kümede kalma umutları zora girdi. Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı - Son Dakika
