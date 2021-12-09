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Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi - Son Dakika

Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi

09.12.2021 12:14
Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde, ilçeyi il içi ve il dışında katıldıkları turnuvalar da madalyalar kazandıran judo takımını, judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular'ı ve Gençlik Spor ilçe Müdürü Erol Koca'yı makamında kabul etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde, ilçeyi il içi ve il dışında katıldıkları turnuvalar da madalyalar kazandıran judo takımını, judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular'ı ve Gençlik Spor ilçe Müdürü Erol Koca'yı makamında kabul etti.

Kaymakam Uğur Kolsuz, 26-27 Ekim tarihlerinde Kırşehir Spor Salonunda yapılan 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Kupası Turnuvası'na katılan 15 sporcu ile bölgesel yarışmalarda dereceye giren judo sporcularını kabul etti.

"Küçümsenmeyecek başarılar elde ettiler"

Uğur Kolsuz, spor alanındaki başarıların da artarak devam ettiğini, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman spora ve sporcuya gereken önemi ve desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Kaymakam Kolsuz, "Ziyaretimize gelen çocuklarımızda, özgüven, cesaret ve azim görüyoruz. Tablet ve bilgisayardan başını kaldırıp sportif aktivitelere yönelen bu çocuklarımız küçümsenmeyecek başarılar elde ettiler. Bu yüzden ilçemizdeki iş adamlarımız ve ST Temsilcilerinin sportif aktivitelerde ilçemizi il içinde, bölgesel ve uluslararası şampiyonalarda gereken desteği vermeleri gerekir" dedi.

"Genç sporculara destek"

Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, ise Kumluca'da spor yapan bireylerin ve öğrencilerin hem vücut sağlıkları açısından hem de sporda başarıyı yakalamak adına, gençlerin antrenman ve spor yapabilmesi için ilçenin spor tesislerini, antrenman ekipmanlarını genç sporculara destek olmak amacıyla lisanslı sporcuların kullanıma sunacağını belirtti. - ANTALYA

Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi
Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi
Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi
Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi

Uğur Kolsuz, Antalya, Kumluca, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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