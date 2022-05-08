Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

08.05.2022 21:57
Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 23.'sü düzenlenen yağlı güreşlerde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 23.'sü düzenlenen yağlı güreşlerde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

Kumluca Karatepe Stadı'nda, Türkiye'nin değişik illerinden 13 boyda yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşler son günde yaklaşık 12 saat sürdü. Müsabakalarda 74 başpehlivan üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti.

Finalde Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek güreşti.

Başpehlivanlar normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlama güreşine geçildi. Rakibine yaptığı hamle sonucu sakatlanan Ali Gürbüz'e sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından tekrar sakatlanan Ali Gürbüz güreşi bırakmak zorunda kalınca, Yusuf Can Zeybek, 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz ikinci, Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek üçüncü sırayı aldı.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda başpehlivan olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hedefinin Kırkpınar Güreşlerinde de başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirmek olduğunu ifade eden Zeybek, "Aileme, hocalarıma ve güreşlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim Kırkpınar'da da başpehlivan olabilmek ve altın kemeri Antalya'ya getirmek. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz, buradan güreşseverlere sesleniyorum, bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.

Güreşlerde açık arttırma usulü ile yapılan güreş ağalığını ise son üç yılın güreş ağası seçilerek, Kumluca Güreşleri Güreş Ağalığı altın kemer sahibi olan iş insanı Niyazi Çiftçi 707 bin lira vererek kazandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Kumluca, Zeybek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 22:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca Yağlı Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement