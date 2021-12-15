Kun Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı Açıklaması

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu "Kun" lakaplı Sergio Agüero, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Agüero, "Profesyonel futbol yaşantımı bırakma kararı aldım. Çok zor bir dönem ama gerekliydi. Önemli olan sağlık." dedi.

La Liga'da ekim ayı sonundaki Alaves maçında yaşadığı sağlık sorunundan sonra doktorların kendisi için en iyisinin futbolu bırakmak olduğunu söylediğini anlatan Arjantinli futbolcu, "Futbola döneceğime dair çok az da olsa bir umut vardı ama olmadı. Yaklaşık 10 gün önce bu kararı aldım. Şu anda iyi doktorlara emanetim." şeklinde konuştu.

"En azından bunun önceden değil şimdi olduğuna şükrediyorum." diyen Agüero, ilk topa dokunduğu 5 yaşından beri futbol oynamak istediğini ancak Avrupa'ya kadar ulaşacağını hiç hayal etmediğini söyledi.

Oynadığı tüm kulüplere, Arjantin Milli Takımı'na, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür eden Agüero, "Oynadığım takımların kazanmasına yardım etmek için en iyisini yaptığıma inanıyorum. Başım dik ayrılıyorum. Futbolda yaşadığım güzel anlar her zaman benimle kalacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta da "Dünya çapında tanınmış, golcü bir futbolcu oldun. Bundan sonraki yeni döneminde de çok başarılı işler yapacağına eminim." dedi.

Agüero'nun futbola veda ettiği basın toplantısına, Barcelona'daki takım arkadaşlarının yanı sıra aralarında Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın da olduğu geçmişte forma giydiği Atletico Madrid, Manchester City kulüplerinden ve Arjantin Milli Takımı'ndan da üst düzey temsilciler katıldı.

La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp, 1 gole imza attı.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolculuk kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ve Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca oynadı.

Agüero, 42'si milli takımda olmak üzere kariyeri boyunca 427 gol attı.