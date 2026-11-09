Kupa Voley'de çeyrek final yarın Ziraat Bankkart ve Spor Toto'nun maçlarıyla başlıyor

2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek final etabında yarın Ziraat Bankkart ile On Hotels Alanya Belediyespor, saat 16.30'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Aynı salonda saat 19.30'da ise Spor Toto ile Akedaş Onikişubat Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. Halkbank ile Fenerbahçe Medicana arasındaki maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak.

Günün diğer maçında ise saat 19.00'da Galatasaray Madeş Mobilya ile Gebze Belediyespor, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında rakiplerini mağlup eden 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.