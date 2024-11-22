Kura çekiminde Türkiye\'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

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UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimine damga vuran an ise Macaristan teknik direktörü Marco Rossi oldu.

SURATI DÜŞTÜ

A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin yüzünün aniden düştüğü görüldü. Kameralar kendini çekmeye başladığı anda gülen Rossi, Türkiye'nin adını gördüğü an suratı düştü.

İşte Rossi'nin o anları;

Rossi, kura sonrası yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, iki tarafın da eşit şansa sahip olduğunu ifade etti. Rossi, "Dürüst olmak gerekirse, kurada yer alan dört takımdan yalnızca birini çekmek istemiyordum ve o da Türk Milli Takımıydı" dedi. Marco Rossi, kura çekiminin ardından mlsz.hu'ya yaptığı açıklamada. "Bu, diğer muhtemel rakiplerin daha zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Türkleri çok iyi tanıyoruz ve onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum. Özellikle deplasmanda bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Bu yıl hazırlık maçında karşılaşmıştık, Uluslar Ligi'nde ise dört yıl önce birbirimize rakip olmuştuk. Uluslar Ligi maçlarımız çok uzun zaman önceydi, bu nedenle onlardan özel bir çıkarım yapmak mantıklı değil. Ancak bu yılki hazırlık maçında gördük ki, Türklerin çok yetenekli genç oyuncuları var ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda çok güçlüler. Bizim için kilit nokta, oyuncuların Mart ayındaki maçlara iyi bir formda gelmesi. Herkes kendi kulübünde oynar ve maçlara yeterli özgüvenle çıkarsa, şansımız artar. Bu eşleşmenin favorisi biz değiliz ama Türkler de değil. İki takımın da yarı yarıya şansı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.