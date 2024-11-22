Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

Kura çekiminde Türkiye\'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme Play-Off Turu'ndaki rakibi Macaristan oldu. Kura çekimine damga vuran an ise A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin surat ifadesi oldu.

22.11.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimine damga vuran an ise Macaristan teknik direktörü Marco Rossi oldu.

SURATI DÜŞTÜ

A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin yüzünün aniden düştüğü görüldü. Kameralar kendini çekmeye başladığı anda gülen Rossi, Türkiye'nin adını gördüğü an suratı düştü.

İşte Rossi'nin o anları;

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

Rossi, kura sonrası yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, iki tarafın da eşit şansa sahip olduğunu ifade etti. Rossi, "Dürüst olmak gerekirse, kurada yer alan dört takımdan yalnızca birini çekmek istemiyordum ve o da Türk Milli Takımıydı" dedi. Marco Rossi, kura çekiminin ardından mlsz.hu'ya yaptığı açıklamada. "Bu, diğer muhtemel rakiplerin daha zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Türkleri çok iyi tanıyoruz ve onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum. Özellikle deplasmanda bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Bu yıl hazırlık maçında karşılaşmıştık, Uluslar Ligi'nde ise dört yıl önce birbirimize rakip olmuştuk. Uluslar Ligi maçlarımız çok uzun zaman önceydi, bu nedenle onlardan özel bir çıkarım yapmak mantıklı değil. Ancak bu yılki hazırlık maçında gördük ki, Türklerin çok yetenekli genç oyuncuları var ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda çok güçlüler. Bizim için kilit nokta, oyuncuların Mart ayındaki maçlara iyi bir formda gelmesi. Herkes kendi kulübünde oynar ve maçlara yeterli özgüvenle çıkarsa, şansımız artar. Bu eşleşmenin favorisi biz değiliz ama Türkler de değil. İki takımın da yarı yarıya şansı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Marco Rossi, Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat denizli:
    Hehe bunlarla avunun direk cıkacagımız gruptan cıkamadık... 42 3 Yanıtla
  • Ali :
    Amma Abartiniz. Siz bu surat ifadesinden Türkiyeden korktugunumu zannediyorsunuz. Adam sevincinden surat ifadesini degistirmis. Karadagdan 3 gol yiyen bir takima en fazla kac gol atabiliriz diye düsünmüs. 31 3 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    nolmuş yani bizimkiler çok mu iyi, yada hocamız çok mu iyi. Macarlar da 3 atar geçer 16 3 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Her kes bizden korkar çekinir endişe eder şişirin nerdesin hangi gruptasın kimlere puan kaptırıyorsun bi bak 9 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bu kadar stres yapmasın karadağ dan 3 yedik. aklıma geldikçe deli oluyorum. la havle milyonluk şeyler birde 5 2 Yanıtla
  • Manuel Ortega:
    kurufasulye misali 2 2 Yanıtla
  • erhan güleç:
    Suratı düşecek biri varsa o da Montella dır. Takım son iki maçta berbat oyun oynadı. Bence A ligine çıkmamıza gerek de yok bizi perişan ederler orada 2 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    bizim basın ve yorumcular milli takımı çok pofpofluyor.bizde pofpoflanmayı çok seviyoruz 2 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Macaristan ile yaptığımız maçlarin sonuçlarına bakin.Öyle gaz vermeyin millete.Kücük görürsen küçük düşürülürsün Karadağ maçında olduğu gibi. 2 1 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Sanırım Macaristan; Karadağ’dan daha güçlü bir takım. Kendimizi; dev aynasında görmeyi bıraktığımız zaman , gelişmeye başlıyoruz demektir. Dünyadaki tüm devrimleri , halk yapmıştır. Halkın kafası değişmezse, devrim hiç bir zaman olmaz. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:18:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.