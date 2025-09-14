Kürek Sporu Türkiye'nin Yeni Diplomasi Dili - Son Dakika
Spor

Kürek Sporu Türkiye'nin Yeni Diplomasi Dili

Kürek Sporu Türkiye'nin Yeni Diplomasi Dili
14.09.2025 11:47
Ömer Sefa Polat, kürek sporunun uluslararası iletişimde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Dalyan Spor Kulübü Başkanı ve İdealtepe Su Sporları Yöneticisi Ömer Sefa Polat, Türkiye'de su sporlarının gelişimine yönelik önemli açıklamalarda bulunarak, kürek sporunun Türkiye'nin yeni diploması dili olacağını ifade etti.

Dalyan Spor Kulübü Başkanı ve İdealtepe Su Sporları Yöneticisi Ömer Sefa Polat, Türkiye'deki su sporlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlara göre de kürek sporu, olimpiyatlarda ülke temsil gücünü artırma potansiyelinin yanı sıra, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesini de teşvik ediyor. Son 5 yılda 26 farklı girişim başlattığını belirten Polat, bunlardan 6'sının aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Kürek sporunun yalnızca sportif bir faaliyet değil, aynı zamanda uluslararası iletişim ve tanıtım açısından da önemli bir misyon üstlenebileceğini vurgulayan Ömer Sefa Polat, "Kürek sporu, Türkiye'nin yeni diplomasi dili olacak. Bu branş, hem gençlerimize yeni ufuklar açacak hem de ülkemizin dünyadaki imajına katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin su sporları potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini belirten Polat, kurumsal desteklerin ve doğru yatırımların artması halinde bu alanda kısa sürede büyük başarıların elde edilebileceğini ifade etti.

Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır yaygın olarak yapılan kürek sporunun, Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Ömer Sefa Polat, doğru yatırımlar ve kurumsal desteklerle bu branşın kısa sürede dünya çapında başarılar getirebileceğini dile getirdi.

Polat, son olarak da sporun diplomatik etkisine de dikkat çekerek, "Kürek yarışmaları ve uluslararası organizasyonlar, ülkeler arasında dostluk köprüleri kurabilecek güçlü bir enstrüman. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

