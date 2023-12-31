Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde Tenis Kulübü Yapımını Sürdürüyor

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente farklı alanlarda spor tesisi ve etkinlik yerleri kazandırmak için harekete geçen Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, bünyesinde uluslararası standartlara sahip olan kortların bulunduğu tenis kulübünün yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanacak projeyle, Kuşadalılar uzun zamandır arzu ettikleri yeni bir aktivite alanına daha kavuşacak.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde kente yeni spor tesisleri ve aktivite alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde bulunan tenis kulübünün yapımı tüm hızıyla sürüyor. Toplam 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan tenis kulübünde, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile 1 antrenman kortu olacak. Tenis severlerin maçları izlemesi için seyirci tribününün de bulunacağı tesiste soyunma odaları, duş kabinleri ve kafeterya da yer alacak. Yıl boyunca çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapacak olan tenis kulübü, Kuşadalılar için yeni bir buluşma alanı olacak.

"Vizyon projeler hayata geçireceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tenis kulübünün yapımının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Kentimize yeni bir tesis kazandıracağımız için çok mutluyuz. Burası hemşehrilerimizin uzun süredir istediği, hayalini kurduğu bir yerdi. Gerçekleştirmek bize nasip oldu. Görevde olduğumuz 5 yıl içerisinde kentimize her alanda yatırım yaptık. Bir sonraki dönemde de vizyon projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN