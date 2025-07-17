Kuşadası'nda Çocuklar Tenis ile Tanışıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuklar Tenis ile Tanışıyor

Kuşadası\'nda Çocuklar Tenis ile Tanışıyor
17.07.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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Kuşadası Belediyesi, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği tenis kurslarının ilk grubu eğitimlerini tamamladı. Kurs, çocuklara tenis sporunu tanıtmayı ve temel teknik beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yaz spor kursları kapsamında 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği tenis kurslarında ilk eğitim grubu çalışmalarını başarıyla tamamladı. Kuşadası Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen kurslar, minik sporculara tenis sporunu tanıtmayı ve temel düzeyde teknik beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

1 Temmuz'da başlayan ve 6 sınıf programdan oluşan birinci etap eğitimlerinde, çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel yönden önemli kazanımlar elde etti. Kursun sonunda öğrencilerin gelişimini değerlendiren Tenis Eğitmeni Bağdagül Şimşek, "Çocuklarımız derslere kolayca adapte oldular. Hızlı bir gelişim gösterdiler. Her biri büyük bir istekle çalıştı. İçlerinde gerçekten yetenekli olan ve kendini gösteren çocuklar var. Doğru yönlendirmeler ve akademik eğitimlerle geleceğin ülke ve dünya çapında ülkemizi temsil eden tenisçileri olabilir" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise her derse keyifle geldiklerini, yeni şeyler öğrenmenin yanında bolca eğlendiklerini ifade etti. Veliler ise verilen kursların çocuklarının gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çocukların olumlu yönde geliştiğini belirten veliler, spora ve gençlere verdiği sürekli destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Yaz dönemi boyunca devam edecek olan tenis kurslarının ikinci grubu, 22 Temmuz itibarıyla eğitime başlayacak. Kuşadası Belediyesi, çocukların sporla iç içe büyümeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için yaz boyunca farklı branşlarda da kurslar açmayı sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

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