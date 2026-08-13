Kuşadası'nda 'Koşabiliyorken Koş' Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda 'Koşabiliyorken Koş' Etkinliği

Kuşadası\'nda \'Koşabiliyorken Koş\' Etkinliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor, Kuşadası'nda spor ve çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Kuşadası'nda sabah egzersizi ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

'Koşabiliyorken Koş' projesi çerçevesinde Kuşadası'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporcular sabah egzersizi yaptı. Egzersizin ardından etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Sahil Siteleri bölgesinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde sporcular, antrenörler ve vatandaşlar birlikte hareket ederek çevredeki atıkları topladı. Etkinlikle hem fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Gençlik, Aydın, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadası'nda 'Koşabiliyorken Koş' Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:31:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 'Koşabiliyorken Koş' Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.