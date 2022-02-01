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Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor - Son Dakika

Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor

01.02.2022 10:52
Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara alan Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara alan Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'la karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Ligde taraftarının önünde namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Öte yandan Kuşadasıspor, Eskişehirspor'dan sol bek Cihangir Çağlıyan ve Darıca Gençlerbirliği'nden sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı.


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Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor - Son Dakika Spor


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